В Дагестане в ДТП с «Газелью» погибли двое детей и еще восемь человек пострадали
Дагестан Оксана Васильченко
В Дагестане 28 июня произошла авария с участием пассажирской «Газели» и двух легковых автомобилей
ДТП случилось на трассе «Кавказ». По предварительным данным, микроавтобус столкнулся с двумя легковушками.
В результате аварии погибли двое детей. Еще восемь человек госпитализировали. Они получили травмы различной степени тяжести, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство здравоохранения Дагестана.
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