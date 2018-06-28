В Дагестане в ДТП с «Газелью» погибли двое детей и еще восемь человек пострадали

В Дагестане 28 июня произошла авария с участием пассажирской «Газели» и двух легковых автомобилей

ДТП случилось на трассе «Кавказ». По предварительным данным, микроавтобус столкнулся с двумя легковушками.

В результате аварии погибли двое детей. Еще восемь человек госпитализировали. Они получили травмы различной степени тяжести, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство здравоохранения Дагестана.