В Крыму парень убил 33-летнюю женщину и ее ребенка

Крым

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Под Симферополем 27 июня нашли тело 33‑летней местной жительницы и ее сына с ножевыми ранениями

Мальчика доставили в больницу. Однако спустя некоторое время он умер.

Следователи выявили на теле женщины признаки насильственной смерти. По факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Подозреваемого задержали. Им оказался 23-летний местный житель. В ближайшее время ему предъявят обвинение и назначат меру пресечения.

Сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым.

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