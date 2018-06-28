В Крыму парень убил 33-летнюю женщину и ее ребенка
Под Симферополем 27 июня нашли тело 33‑летней местной жительницы и ее сына с ножевыми ранениями
Мальчика доставили в больницу. Однако спустя некоторое время он умер.
Следователи выявили на теле женщины признаки насильственной смерти. По факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».
Подозреваемого задержали. Им оказался 23-летний местный житель. В ближайшее время ему предъявят обвинение и назначат меру пресечения.
Сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым.
Краснодарский дизайнер Роман Уваров о клиентах, стиле и деньгах
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.