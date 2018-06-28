На Ставрополье в бассейне развлекательного комплекса утонула восьмилетняя девочка

Ставропольский край

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В ставропольском Михайловске в бассейне развлекательного комплекса утонул ребенок

Это произошло днем 26 июня. Женщина с восьмилетней дочерью пришла на отдых в развлекательный комплекс. По предварительным данным, ребенок плавал в бассейне, но потом начал тонуть. На помощь девочке бросились другие отдыхающие, однако спасти ее не удалось. По данным судебно-медицинского эксперта, смерть ребенка наступила в результате утопления в воде.

В отношении владельца комплекса возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Очевидцев просят обратиться по телефону 8 (86553) 602-22, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Дети Следственный комитет
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