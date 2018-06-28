СК начал проверку из-за гибели ростовчанки после родов

Ростовская область

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Следственный комитет по Ростовской области проводит проверку по факту смерти 25-летней роженицы

27 июня в СМИ появилась информация о том, что в больнице Ростова на четвертый день после родов умерла 25-летняя женщина.

В публикации на портале 161.ru говорится, что пациентке не оказали квалифицированную медицинскую помощь. По факту этой информации организована доследственная проверка, передает пресс-служба СК по Ростовской области.

Как сообщали Юга.ру, ранее на Дону врача осудили за смерть новорожденного. Суд признал его виновным и приговорил к полутора годам лишения свободы и запрету на врачебную деятельность в течение восьми месяцев.

Медицина Ростов-на-Дону Следственный комитет
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