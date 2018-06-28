Пенсионер погиб под колесами грузового поезда в Ростовской области

В Таганроге проводится доследственная проверка по факту смерти 67-летнего мужчины под колесами грузового поезда

По версии следствия, 27 июня грузовой поезд на 1280 км перегона Таганрог — Пассажирский — Михайлово смертельно травмировал местного жителя.

Пенсионер хотел перебежать ж/д пути в неустановленном месте, прямо перед проходящим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось. Мужчина скончался на месте происшествия.

Проводится доследственная проверка, передает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте.

Как сообщали Юга.ру, ранее на Дону поезд сбил женщину с двумя детьми.