Пенсионер погиб под колесами грузового поезда в Ростовской области

Ростовская область

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В Таганроге проводится доследственная проверка по факту смерти 67-летнего мужчины под колесами грузового поезда

По версии следствия, 27 июня грузовой поезд на 1280 км перегона Таганрог — Пассажирский — Михайлово смертельно травмировал местного жителя.

Пенсионер хотел перебежать ж/д пути в неустановленном месте, прямо перед проходящим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось. Мужчина скончался на месте происшествия.

Проводится доследственная проверка, передает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте.

Как сообщали Юга.ру, ранее на Дону поезд сбил женщину с двумя детьми.

Поезда Происшествия
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