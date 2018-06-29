Госжилнадзор будет хранить подлинники материалов общих собраний

Гражданам России напомнили о новом порядке хранения и оборота документации по итогам общих собраний жильцов многоквартирных домов

Ранее в управляющую организацию и в орган государственного жилищного надзора представлялись только копии документов общего собрания. В январе 2018 года был принят федеральный закон «О внесении изменений в Жилищный кодекс и отдельные законодательные акты РФ», в результате чего в стране начали действовать новые правила.

Теперь инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в течение десяти дней обязан предоставить в управляющую организацию подлинники решений и протокола. Управляющая организация в течение пяти дней с момента получения обязана направить их в орган государственного жилищного надзора, там они подлежат хранению в течение трех лет.

Согласно письму Минстроя РФ «О предоставлении информации в органы государственного жилищного надзора», собственники помещений в многоквартирном доме, в котором принято запрашиваемое решение общего собрания, и управляющая организация, которая управляет таким многоквартирным домом, вправе обратиться в орган государственного жилищного надзора с заявлением о предоставлении заверенных копий решений и протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме.

Аналогичный порядок действий реализуется в отношении решений собственников помещений, предусматривающий проведение энергосберегающих мероприятий, например, в части установки системы диспетчеризации, которая позволит дистанционно и одновременно снимать показания с общедомовых и индивидуальных приборов учета, разъяснили в пресс-службе министерства ЖКХ Ростовской области.

Неисполнение обязанности может привести к судебному спору между собственником и управляющей организацией, которая вправе просить истребования указанных документов. Управляющая компания, которая не исполнила обязанность по передаче документов в орган государственного жилищного надзора, а также ее должностные лица могут быть подвергнуты административному наказанию.