Главным атрибутом городского выпускного бала в Сочи стал веер

Вечером 27 июня в Сочи прошел городской выпускной бал, который предварило шествие выпускников по улице Орджоникидзе к концертному залу «Фестивальный»

В шествии приняли участие более 2 тыс. выпускников сочинских школ. Из-за жары многие девушки были с веерами. В окрестностях маршрута шествия торговцы продавали девушкам веера по 100 рублей.

«В Сочи сейчас проходит чемпионат мира по футболу, поэтому выпускной бал было решено провести в день после матча», — сообщили в управлении по образованию и науке мэрии Сочи.

На празднике были объявлены имена короля и королевы бала, состоялось чествование выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении».

Перед началом сценического действия для выпускников работали различные анимационные площадки, на которых молодые люди могли запечатлеть себя в образе «Звезды выпускного», и принять участие в танцевальном мастер-классе по разучиванию современных бальных танцев.

Праздник завершился дискотекой на двух площадках «Фестивального» и фейерверком.

Напомним, с 2013 года на курорте ввели дресс-код, обязательный для всех участников городского выпускного бала — выпускников, учителей, родителей, гостей.

Как сообщали Юга.ру, днем и вечером 28 и 29 июня на территории Сочи ожидается сильная жара. Температура воздуха местами достигнет 36-37 °С.