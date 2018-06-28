В Дагестане произошел пожар в больнице

Дагестан

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В поселке Бежта Дагестана в ночь с 27 на 28 июня загорелось здание больницы

Информация о пожаре поступила в 00:40. Спасателям сообщили, что горит второй этаж административного здания больницы. Возгорание ликвидировали в 2:35 на площади 120 кв. метров.

Погибших и пострадавших нет. Причину пожара выясняют, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 7 июня в Кизлярском районе Дагестана два человека погибли во время пожара.

МЧС Пожары
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