Руководство Адыгеи будет пресекать случаи сбора родительских средств на учебники и рабочие тетради

Власти Адыгеи поручили министерству образования и науки республики контролировать обеспечение школьников бесплатными учебниками

Такое поручение дала заместитель премьер-министра Адыгеи Наталья Широкова 27 июня на заседании кабинета министров. По ее словам, проблему с обеспечением бесплатными учебниками всех школьников республики решили в 2016 году.

«В целом за последние несколько лет на эти цели направили около 250 млн рублей. Необходимо в школах организовать постоянную работу по бережному отношению к книгам. Кроме того, глава республики Мурат Кумпилов потребовал не допускать сбора у родителей денег на приобретение рабочих тетрадей и методической литературы. Если дополнительные учебники, пособия необходимы для обучения, то их должны приобретать за счет денег образовательной организации», — подчеркнула Наталья Широкова.

Министр образования и науки Адыгеи Анзаур Керашев сообщил, что для обновления библиотечного фонда в этом году в республике предусмотрено более 34,4 млн рублей на приобретение учебников.