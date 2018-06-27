В Краснодаре нашли двух пропавших воспитанниц детского дома

В Краснодаре нашли двух несовершеннолетних девочек, которые самовольно ушли из детского дома

«Девочек из детского дома нашли и сейчас везут к следователю для допроса», — сообщила порталу Юга.ру старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре в розыске с 25 июня находились 17-летняя Вера Воронцова и 13-летняя Мария Чернышева. Девочки самовольно ушли с территории детского дома «Рождественский».