В Краснодаре нашли двух пропавших воспитанниц детского дома
Краснодарский край Оксана Васильченко
В Краснодаре нашли двух несовершеннолетних девочек, которые самовольно ушли из детского дома
«Девочек из детского дома нашли и сейчас везут к следователю для допроса», — сообщила порталу Юга.ру старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре в розыске с 25 июня находились 17-летняя Вера Воронцова и 13-летняя Мария Чернышева. Девочки самовольно ушли с территории детского дома «Рождественский».
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