В Карачаево-Черкесии открыли еще один корпус республиканского онкоцентра

Карачаево-Черкесия

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В Карачаево-Черкесии завершили строительство нового здания онкологического центра

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В новом здании больницы завершили ремонт. Кабинеты оснастили современным медицинским оборудованием. Сообщается, что онкобольные теперь смогут проходить процедуру лучевой терапии, которую ранее не проводили в республике, сообщает пресс-служба главы и правительства Карачаево-Черкесии.

«В новом центре, помимо поликлиники и дневного стационара, будут оказывать различные виды хирургической помощи, химиотерапию», — написал на своей странице в Instagram глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

По его словам, в новом подразделении больницы будут работать специалисты из федеральных медицинских учреждений.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре построят новый онкодиспансер и расширят существующий.

Медицина Черкесск
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