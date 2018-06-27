В Карачаево-Черкесии открыли еще один корпус республиканского онкоцентра

В Карачаево-Черкесии завершили строительство нового здания онкологического центра

В новом здании больницы завершили ремонт. Кабинеты оснастили современным медицинским оборудованием. Сообщается, что онкобольные теперь смогут проходить процедуру лучевой терапии, которую ранее не проводили в республике, сообщает пресс-служба главы и правительства Карачаево-Черкесии.

«В новом центре, помимо поликлиники и дневного стационара, будут оказывать различные виды хирургической помощи, химиотерапию», — написал на своей странице в Instagram глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

По его словам, в новом подразделении больницы будут работать специалисты из федеральных медицинских учреждений.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре построят новый онкодиспансер и расширят существующий.