На Ставрополье потушили пожар на пшеничном поле

В Ипатовском районе Ставропольского края 27 июня потушили горевшее поле

Пламя локализовали в 12:32 на площади 50 га. Пожар полностью потушили в 14:43. Погибших и пострадавших нет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Как сообщали Юга.ру, пожар начался около 11:00 на поле рядом с поселком Красочным. Была угроза распространения огня в сторону поселка Малоипатовского.