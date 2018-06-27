На Ставрополье потушили пожар на пшеничном поле

Ставропольский край

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В Ипатовском районе Ставропольского края 27 июня потушили горевшее поле

Пламя локализовали в 12:32 на площади 50 га. Пожар полностью потушили в 14:43. Погибших и пострадавших нет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Как сообщали Юга.ру, пожар начался около 11:00 на поле рядом с поселком Красочным. Была угроза распространения огня в сторону поселка Малоипатовского.

МЧС Пожары Ставрополь
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