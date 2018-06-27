На Кубани заказчик и исполнители убийства бизнесмена и его беременной жены получили 70 лет колонии на пятерых

Краснодарский краевой суд 27 июня вынес приговор заказчику и четырем исполнителям жестокого убийства бизнесмена Владимира Атрощенко и его жены

Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда. Организатором убийства признали Юрия Корниенко, исполнителями — бывшего управделами АО «Кубаньэнергосбыт» Игоря Пшениснова, его личного водителя Артема Макаркина, а также двоих сотрудников подразделений спецназначения ГУ МВД России по Краснодарскому краю подполковника полиции Романа Шевченко и капитана полиции Максима Фогеля.

Суд приговорил Шевченко к 23 годам колонии строгого режима, Пшениснова — к 21 году, Корниенко — к 17 годам, Фогеля — к 6 годам лишения свободы. Шевченко и Фогеля также лишили званий. Присяжные оправдали Макаркина и признали его заслуживающим снисхождения. Он получил 4,5 года колонии строгого режима.

Как сообщали Юга.ру, 49-летний Атрощенко и его 32-летняя супруга, переехавшие в Сочи из Петропавловска-Камчатского, пропали в феврале 2012 года. Позже было возбуждено уголовное дело об убийстве.

В Краснодаре в июле 2017 года начался суд по делу об убийстве бизнесмена и его жены. В обвинении было сказано, что Корниенко и Пшениснов организовали убийство Атрощенко, чтобы не возвращать долг в 90 млн рублей. Деньги, по данным следствия, бизнесмен дал в долг, рассчитывая на участие в выгодной сделке.