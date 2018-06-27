В работе Telegram произошел сбой

Пользователи мессенджера Telegram днем 27 июня сообщили о нарушении работы сервиса

Сбой начался около 15:00, проблемы с подключением и отправкой сообщений возникли у пользователей и как мобильной, так и веб-версии мессенджера.

По данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов, перебои при подключении к Telegram произошли у жителей России, Украины, Узбекистана, Турции, Италии, Испании, Чехии, Австрии, Нидерландов и Великобритании.

Причина сбоя неизвестна: команда сервиса пока не прокомментировала ситуацию.