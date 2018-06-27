В Краснодаре без вести пропали две воспитанницы детского дома

Краснодарский край

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В Краснодаре объявили в розыск 17-летнюю Веру Воронцову и 13-летнюю Марию Чернышеву

Девочки 25 июня в 20:30 самовольно ушли с территории детского дома «Рождественский». Их местонахождение не установлено, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Вера Воронцова была одета в шорты камуфляжного цвета, голубую футболку, светлые кроссовки. Ее рост — 160-165 см. Девочка худощавого телосложения, с голубыми глазами и темно-русыми волосами.

Мария Чернышева была одета в джинсовые голубые шорты, красную футболку, темные кроссовки. С собой у нее была темная спортивная куртка. Рост девочки — 155-160 см. Она среднего телосложения со смуглым лицом и темными волосами.

Граждан, которые обладают информацией о пропавших, просят обратиться в отдел полиции в микрорайоне Юбилейном или по телефонам: 8 (905) 476-35-22, 8 (861) 226-23-01, 102.

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