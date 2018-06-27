В горах Сочи состоится массовый спуск на горных велосипедах «Мегалавина»

1 июля на курорте «Горки Город» состоится очередной экстремальный велоспуск

Массовый спуск на горных велосипедах начнется с отметки +2200 м над уровнем моря. Традиционная «Мегалавина» станет финалом II этапа Кубка Школы Маунтинбайка MtbSochi.ru, который стартует в «Горки Байк Парке» 30 июня. Ожидается, что в экстремальном велоспуске примут участие около 50 человек.

«Уже пятый год подряд всесезонный и горный курорт "Горки Город" радует профессионалов и любителей даунхилла соревнованиями в горах Сочи. "Мегалавина" — самый зрелищный этап состязаний. Маршрут будет проходить по горнолыжным трассам Центрального сектора курорта с отметки 2200 м над уровнем моря и заканчиваться на высоте 960 м», — рассказали в пресс-службе курорта «Горки Город».

Как сообщали Юга.ру, 13 мая сочинский всесезонный курорт «Горки Город» завершил горнолыжный сезон и дал старт летним мероприятиям массовым спуском на велосипедах «Мегалавина». Спуск проходил по заснеженным участкам горнолыжных трасс Центрального сектора. В экстремальном велоспуске приняли участие около 50 спортсменов из разных городов России.