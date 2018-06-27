На Ставрополье загорелось пшеничное поле

Ставропольский край

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В Ипатовском районе Ставропольского края 27 июня загорелось поле, засеянное пшеницей

Пожар начался около 11:00 на поле рядом с поселком Красочным. Пламя начало распространяться в сторону поселка Малоипатовского, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края.

По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 500 га. На месте работают спасатели.

Пожары Ставрополь
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