На Ставрополье загорелось пшеничное поле

В Ипатовском районе Ставропольского края 27 июня загорелось поле, засеянное пшеницей

Пожар начался около 11:00 на поле рядом с поселком Красочным. Пламя начало распространяться в сторону поселка Малоипатовского, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края.

По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 500 га. На месте работают спасатели.