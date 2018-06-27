В Армавире из окна общежития выпал мужчина

Краснодарский край

Распечатать

В Армавире следователи начали проверку по факту гибели мужчины, который выпал из окна общежития

Читайте также:

Это произошло на улице Новороссийской в микрорайоне Родина 26 июня около 21:40.

«По факту проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося», — рассказала порталу Юга.ру старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

Армавир Следственный комитет
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Адыгее открыли первую в стране магистратуру по современной теории игр
Египет обвинил Чечню в провале сборной на чемпионате мира
В Армавире из окна общежития выпал мужчина
Следователи взяли пробы для установления причин отравления детей в поезде Екатеринбург — Анапа
В Адыгее во время драки погиб 20‑летний житель Майкопа
Для завершения работ в ЖК «Жемчужина» нашли потенциального инвестора

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале