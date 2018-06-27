В Армавире из окна общежития выпал мужчина
Краснодарский край Оксана Васильченко
В Армавире следователи начали проверку по факту гибели мужчины, который выпал из окна общежития
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Это произошло на улице Новороссийской в микрорайоне Родина 26 июня около 21:40.
«По факту проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося», — рассказала порталу Юга.ру старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.
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