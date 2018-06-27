В Анапе пройдет фестиваль сыра и вина

В Анапе 29 и 30 июня пройдет гастрономический фестиваль «Сыр и вино»

Мероприятие состоится в Винной деревне, которая расположена рядом со станицей Гостагаевской.

Участниками фестиваля станут более 30 гаражных виноделов, которые представят около 200 образцов вина, а производители сыра познакомят гостей со своей продукцией — ремесленными и крафтовыми фермерскими сырами. Кроме того, в рамках мероприятия пройдут соревнования среди сомелье и сыроделов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.