В Анапе пройдет фестиваль сыра и вина

Краснодарский край

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В Анапе 29 и 30 июня пройдет гастрономический фестиваль «Сыр и вино»

Мероприятие состоится в Винной деревне, которая расположена рядом со станицей Гостагаевской.

Участниками фестиваля станут более 30 гаражных виноделов, которые представят около 200 образцов вина, а производители сыра познакомят гостей со своей продукцией — ремесленными и крафтовыми фермерскими сырами. Кроме того, в рамках мероприятия пройдут соревнования среди сомелье и сыроделов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Анапа Еда Фестивали
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