В Ростовской области двое суток ищут пропавшую 11-летнюю девочку-инвалида

В Шахтах Ростовской области возбуждено уголовное дело после пропажи 11-летнего ребенка

Как сообщает пресс-служба СУ СК по области, 25 июня в полицию Шахт поступило сообщение об исчезновении 11-летней девочки, которая является инвалидом детства.

«Учитывая обстоятельства исчезновения ребенка, ее состояние здоровья, у следствия имеются основания полагать, что она могла стать жертвой преступления», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Ведутся поисковые мероприятия.