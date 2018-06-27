В Сочи мужчина упал в реку и сломал позвоночник

Краснодарский край

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Сочинские спасатели оказали помощь мужчине, который получил травмы в результате падения в реку

Инцидент произошел утром 27 июня ниже автомобильного моста в микрорайоне КСМ, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

В 6:20 медики скорой помощи сообщили спасателям, что не могут транспортировать из реки Сочи мужчину, которому необходима срочная госпитализация.

Пострадавшим оказался 35-летний сочинец. Врачи оказали ему медпомощь и уложили на носилки. Прибывшие на место сотрудники МЧС транспортировали травмированного к машине скорой, которая доставила его в больницу, где медики диагностировали компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника.

Как сообщали Юга.ру, в июне сочинские спасатели также помогли девушке, которая собирала крабов на берегу Черного моря и застряла между камнями.

МЧС Происшествия Сочи
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