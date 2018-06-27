Жительница Чечни получила восемь лет колонии за участие в террористической группировке в Сирии

Чечня

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Суд Старопромысловского района Грозного вынес приговор местной жительнице, которая примкнула к боевикам

Следствие и суд установили, что муж женщины в 2013 году примкнул к террористам в Сирии. Женщина с тремя детьми уехала к супругу. Она также вступила в ряды вооруженных группировок в Сирии и Ираке. Позже ее муж погиб, она вернулась обратно в Чечню.

Суд признал женщину виновной по статье об участии на территории иностранного государства в незаконном вооруженном формировании. Она получила восемь лет колонии. Учитывая то, что у осужденной есть малолетние дети, приговор отстрочили, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет, пишет «Кавказский узел».

Как сообщали Юга.ру, жителя Грозного осудили за попытку примкнуть к сирийским боевикам. 

Суд Терроризм
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