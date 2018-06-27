В Ростове задержали координатора «Открытой России» за раздачу листовок о Сенцове

Ростовская область

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Полиция в Ростове задержала координатора «Открытой России» Елену Меньшенину, когда она раздавала листовки о голодовке Олега Сенцова

По данным «Медиазоны», Меньшенину отвзли в отдел полиции для составления протокола.

Как сообщали Юга.ру, 4 июня в Ростове прошла акция за освобождение режиссера Олега Сенцова.

Северо-Кавказский окружной военный суд в 2015 году в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор в отношении украинского режиссера Олега Сенцова по делу о подготовке терактов в Крыму.

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По совокупности преступлений Сенцов приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в создании террористического сообщества и руководстве им, в двух террористических актах и приготовлении еще одного теракта, покушении на приобретение взрывных устройств, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Сенцов не признает себя виновным и называет дело политическим и сфабрикованным. На Украине Сенцова считают политзаключенным и требуют немедленно освободить. За освобождение режиссера также выступают российские правозащитники и деятели культуры.

политика Полиция Ростов-на-Дону
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