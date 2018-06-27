В Краснодаре из-за ДТП с бетономешалкой стояли трамваи и троллейбусы

В Краснодаре напротив Чистяковской рощи 27 июня произошла дорожная авария, в результате которой повредилась опора контактной сети

На улице Колхозной бетономешалка врезалась в опору контактной сети линии и повредила ее. Из-за этого остановились трамваи и троллейбусы. Специалисты КТТУ вели работы для возобновления движения маршрутов, проходящих через мост.

«Авария достаточно серьезная, грузовой автомобиль фактически снес опору, которая легла на контактную сеть. Ее пришлось обесточить в этом районе», — рассказал главный инженер КТТУ Геннадий Фролов.

К 9:00 движение электротранспорта было восстановлено по временной схеме, с ограничением скорости.

Специалисты демонтировали поврежденную опору, для этого пришлось ограничить движение транспорта. В ночь с 27 на 28 июня поврежденную опору заново установят.

На время проведения аварийных работ трамваи № 2, 5, 8 и 15 пустят в объезд — через Садовый мост. Троллейбусы № 21 и 31 дальше Офицерского путепровода не будут ходить из-за отсутствия объездных путей этого участка.

ДТП произошло в 6:50, водитель грузового автомобиля — бетономешалки — врезался в одну из опор в районе Офицерского путепровода.