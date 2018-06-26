Кубанский медицинский университет запустил проект для школьников «УникУМ»

В Кубанском государственном медицинском университете стартовал проект для школьников «Университетские каникулы»

Проект «УникУМ» направлен на раннюю профориентацию школьников в сфере здравоохранения. В течение трех недель более 130 школьников будут знакомиться с будущей профессией.

Ребят ждут лекции, мастер классы и интерактивные игры. Образовательный курс поделен на две части — теоретическую и практическую. Теоретические занятия пройдут в университете, их проведут волонтеры-медики, которые расскажут об особенностях образования. Практика будет проходить на базах двух городских больниц, где участников познакомят с работой младшего, среднего и старшего медицинского персонала.

Для участников проекта проведут экскурсию по структурным подразделениям университета. Школьники посетят музей истории медицины КубГМУ, анатомический музей, центр регенеративной медицины, центр практических навыков и виварий. Запланированы занятия по оказанию первой медицинской помощи, в том числе по сердечно-легочной реанимации на фантомах.

По завершении обучения все участники получат сертификаты. Они станут подтверждением пройденной подготовки и участия в работе Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Этот документ сможет принести дополнительные баллы при поступлении в ординатуру, рассказали в пресс-службе КубГМУ.

Проект реализован при помощи грантовой поддержки Федерального агентства по делам молодежи, которую в прошлом году выиграл волонтерский центр КубГМУ в Москве в рамках Года добровольца в России.