На Дону экс-полицейского приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство жены и ранение тестя

В Мясниковском районе Ростовской области суд приговорил бывшего полицейского к 15 годам тюрьмы за убийство супруги и ранение тестя

Суд приговорил Экс-полицейский Сергей Кадацкий, обвиняемый в убийстве жены и покушении на убийство тестя, приговорен к 15 годам колонии строго режима, сообщает пресс-служба Мясниковского районного суда.

Как сообщали Юга.ру, инцидент произошел 11 июля 2017 года на трассе Ростов — Таганрог. Мужчина в полицейской форме обстрелял из винтовки машину Hyundai Solaris, в результате чего погибла женщина, которая была в автомобиле.

В преступлнии заподозрили Сергея Кадацкого, который проходил службу в тыловом подразделении ГУ МВД России по Ростовской области. Его уволили из МВД по отрицательным мотивам. После задержания он полностью признал свою вину и пояснил, что на протяжении нескольких месяцев между ним и супругой происходили ссоры на бытовой почве, поэтому они стали жить раздельно.

«В день происшествия мужчина, зная, что супруга и ее отец будут проезжать по трассе Ростов — Таганрог, дождался их появления, достал охотничье ружье и произвел несколько выстрелов в сторону потерпевших. После того как машина остановилась, Кадацкий произвел еще несколько выстрелов из травматического пистолета. Впоследствии он скрылся с места преступления, выбросив оружие», — сообщала пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.