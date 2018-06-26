Путин поручил донским властям решить проблему беженцев Донбасса до 1 сентября

Ростовская область, В мире

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Президент России Владимир Путин поручил губернатору Ростовской области Василию Голубеву решить проблемы с оформлением документов жителей юго-востока Украины, которые проживают на Дону, до 1 сентября

Глава государства поручил оперативно уладить все вопросы, возникшие с оформлением документов и обустройством беженцев, к 1 сентября 2018 года. Текст поручения опубликован на официальном сайте Кремля. Ответственным за выполнение поручения назначен Василий Голубев.

Как сообщали Юга.ру, люди, живущие в Батайске Ростовской области, во время прямой линии с президентом, которая прошла 7 июня, обратились к Путину с просьбой упростить получение российского гражданства для жителей самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР.

Беженцы Василий Голубев Владимир Путин Ростов-на-Дону Украина
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