Путин поручил донским властям решить проблему беженцев Донбасса до 1 сентября

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Ростовской области Василию Голубеву решить проблемы с оформлением документов жителей юго-востока Украины, которые проживают на Дону, до 1 сентября

Глава государства поручил оперативно уладить все вопросы, возникшие с оформлением документов и обустройством беженцев, к 1 сентября 2018 года. Текст поручения опубликован на официальном сайте Кремля. Ответственным за выполнение поручения назначен Василий Голубев.

Как сообщали Юга.ру, люди, живущие в Батайске Ростовской области, во время прямой линии с президентом, которая прошла 7 июня, обратились к Путину с просьбой упростить получение российского гражданства для жителей самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР.