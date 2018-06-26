В Ставрополе из окна квартиры в многоэтажке упала женщина

Ставропольский край

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В Ставрополе начали доследственную проверку по факту гибели 35-летней женщины в результате падения с высоты

Тело обнаружили утром 23 июня возле одного из многоэтажных домов. Следователи установили, что женщина жила в квартире на 15-м этаже этого дома вместе со своим сожителем.

Сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Ставрополь
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В Ставрополе из окна квартиры в многоэтажке упала женщина
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