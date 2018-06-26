В Ставрополе двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажки

Ставропольский край

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В Ставрополе начали проверку по факту гибели двухлетнего ребенка

По предварительной информации, вечером 25 июня из окна четвертого этажа квартиры выпал мальчик. Это произошло, когда его родители находились на кухне. После падения мальчика доставили в реанимацию. Однако он скончался в этот же день не приходя в сознание.

Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас устанавливают обстоятельства случившегося. Правоохранители опрашивают соседей и родственников погибшего ребенка. Уже назначили судебно-медицинскую экспертизу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Дети Следственный комитет Ставрополь
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