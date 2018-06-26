В Сочи на здание визит-центра тисо-самшитовой рощи упал граб

В Сочи на крышу здания визит-центра тисо-самшитовой рощи рухнуло дерево

«В прошедшие выходные в результате штормового ветра и ливневого дождя на крышу визит центра тихо-самшитовой рощи упал граб диаметром 76 см», — сообщили в Кавказском заповеднике.

Кровлю удалось восстановить, здание пострадало незначительно. Сейчас рекреационный объект работает в обычном режиме. На экологической тропе после стихии разобрали два завала и заменили 6 метров ограждений.

Как сообщали Юга.ру, в Кавказском заповеднике из-за строительно-монтажных работ закрыли участок маршрута «Через горы к Черному морю».