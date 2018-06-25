На Кубани зеленые зоны в 2018 году благоустроят в 43 муниципалитетах

В 2018 году участие в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» примут 43 муниципальных образования Краснодарского края

Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Планируется, что на краевые средства будут благоустроены 41 дворовая территория, 49 общественных территорий и два городских парка.

«В муниципалитетах уделяют повышенное внимание благоустройству зеленых зон. Мы — курортный регион, который, обязан быть красивым и зеленым», — сообщил Кондратьев.

В пример глава региона привел Геленджик, который вошел в число победителей Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений и теперь получит 100 млн рублей из федерального бюджета на благоустройство.

Грант пойдет на создание трех прогулочных террас со смотровыми площадками с видом на Геленджикскую бухту и благоустройство зеленой зоны у микрорайона Северный, передает РИА Новости.

Как сообщали Юга.ру, в этом году на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» на Кубани будет направлено около 1,5 млрд рублей.

По результатам прошлого года край вошел в топ-3 регионов по формированию комфортной городской среды. В 2017 году участие в ней приняли 38 муниципалитетов.