В Дагестане завершили расследование дела о хищении 220 млн рублей из средств на жилье молодым семьям

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудников ГБУ Дагестана «Дирекция молодежных жилищно-строительных программ», обвиняемых в хищении более 220 млн рублей

Как сообщали Юга.ру, подозреваемыми по делу проходили директор учреждения Исламудин Агаев, главный бухгалтер Наталия Смирнова и бухгалтер-кассир Муминат Магомедова.

«По версии следствия, в период с 2008 по 2013 годы Агаев совместно со Смирновой и Магомедовой (2012-2013 годы) похитили деньги федерального, республиканского и муниципального бюджетов путем их перевода на внебюджетные счета дирекции и последующего обналичивания», — сообщили в пресс-службе СКР по Дагестану.

Сумма ущерба превысила 187 млн рублей. Эти средства поступали на реализацию республиканской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Дагестан» в рамках ФЦП «Жилище».

«Также были похищены денежные средства граждан — участников указанной программы, внесенные в кассу дирекции в качестве первоначальных взносов и ежемесячных платежей, в общей сумме свыше 34 млн рублей», — добавили в СКР.

С Магомедовой, обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, дело в отношении нее было выделено в отдельное производство, теперь оно направлено в суд. Дело в отношении Смирновой было направлено в суд ранее, с ней также было заключено досудебное соглашение.

В отношении бывшего директора учреждения, которому инкриминируются другие эпизоды преступной деятельности, предварительное следствие продолжается в рамках отдельного производства.