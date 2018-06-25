Горный курорт Сочи для обмена опытом посетила правительственная делегация Катара

В Сочи на курорте «Горки Город» с целью обмена опытом по проведению международных мероприятий побывала правительственная делегация государства Катар

Визит состоялся 24 июня в рамках международной программы «Обозреватель». Высокие гости и сопровождающие их лица посетили основные достопримечательности всесезонного и горного курорта, побывали на отметке +2200 м, оценили сервис приема и кухню крупнейших отелей — в частности, «Марриотт Красная Поляна».

Встреча и экскурсии для членов делегации были организованы департаментом перспективного развития и проведения значимых мероприятий администрации Сочи.

В состав делегации Катара вошли руководители департаментов маркетинга, транспорта, спорта — всех тех функциональных направлений, которые будут задействованы в ходе подготовки к чемпионату мира по футболу — 2022. Основная цель визита — не только приобщиться к знаковому спортивному событию, но и перенять необходимый опыт для организации работы всех служб. В Сочи, где ежегодно проводят около 200-300 международных и всероссийских массовых мероприятий, накоплен большой опыт.

«Гости с Ближнего Востока высоко оценили как работу городских волонтеров, туристической сферы Сочи, так и великолепные виды, природу и сервис, предоставляемые туристам на территории курорта "Горки Город"», — рассказали в пресс-службе курорта.

Финальная часть 22-го чемпионата мира по футболу должна пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет чемпионат мира по футболу, кроме того, мундиаль впервые будет проведен на Ближнем Востоке, а также впервые пройдет зимой. Организатор чемпионата мира 2022 года был назван 2 декабря 2010 года в Цюрихе (Швейцария).