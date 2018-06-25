На сочинском пляже девушка собирала крабов и застряла между камнями

Краснодарский край

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На берегу Черного моря в Сочи спасатели помогли девушке, которая застряла между камнями

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Утром 25 июня сотрудникам МЧС сообщили, что на пляже «Красный штурм» между волнорезами застряла девушка. Очевидцам не удалось самостоятельно помочь ей.

Прибывшие на место спасатели раздвинули обломки горной породы и освободили пострадавшую из‑под завала, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Медицинская помощь девушке не понадобилась — она получила небольшие ушибы и ссадины.

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Пострадавшей оказалась 29-летняя туристка из Рязани. Под камни она залезла в поисках крабов, а обратно выбраться не смогла.

Как сообщали Юга.ру, в июне в Сочи росгвардейцы спасли тонущих женщину и ее внучку.

МЧС Сочи Черное море
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