На сочинском пляже девушка собирала крабов и застряла между камнями
На берегу Черного моря в Сочи спасатели помогли девушке, которая застряла между камнями
Утром 25 июня сотрудникам МЧС сообщили, что на пляже «Красный штурм» между волнорезами застряла девушка. Очевидцам не удалось самостоятельно помочь ей.
Прибывшие на место спасатели раздвинули обломки горной породы и освободили пострадавшую из‑под завала, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.
Медицинская помощь девушке не понадобилась — она получила небольшие ушибы и ссадины.
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