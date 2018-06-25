В Краснодаре к 1 сентября сделают ремонт в 33 школах

В общеобразовательных учреждениях Краснодара ко Дню знаний обновят кровли, учебные помещения, пищеблоки и спортзалы

Директор городского департамента образования Алексей Некрасов заявил, что на подготовку школ города к новому учебному году планируют выделить более 207 млн рублей. Деньги направят на капитальный ремонт зданий и усовершенствование системы школьного питания.

Ремонт проведут в 33 школах. Также в 22 школах обновят столовые. За счет денег краевого бюджета отремонтируют спортзалы в гимназии № 33, школах № 34, 73 и 82.

Некрасов уточнил, что по большинству объектов уже заключили контракты с подрядчиками, либо они находятся в стадии заключения. Основную часть работ планируют завершить к середине августа, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, в мае мэр Краснодара Евгений Первышов заявил о ремонте в школах города. По его словам, к 15 августа все школы города должны быть полностью готовы принять учеников.