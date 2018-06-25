В Краснодаре временно изменят маршруты троллейбусов № 7 и трамваев № 5

В Краснодаре в связи с плановыми ремонтами в районе аэропорта и улицы Бершанской временно изменят маршруты общественного транспорта

Троллейбусы маршрута № 7 с 22:00 25 июня будут следовать от ж/д вокзала до улицы Благоева. Последние троллейбусы по обычному маршруту проследуют от ж/д вокзала Краснодар-1 в 21:45, от аэропорта Краснодар — в 22:18.

26 и 27 июня с 21:50 трамваи маршрута № 5 будут следовать от улицы Солнечной до Комсомольского микрорайона. Последние вагоны по обычному маршруту отправятся от улицы Солнечной в 21:31, от улицы Бершанской — в 22:48, сообщает пресс-служба КТТУ.

Пассажиров просят быть внимательными и заранее планировать удобные маршруты.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре на улице Коммунаров с 25 июня по 24 июля ограничат движение автомобилей в связи с ремонтом трамвайных путей.