Банк УРАЛСИБ вошел в программу льготного кредитования Минпромторга

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Банк УРАЛСИБ попал в перечень уполномоченных организаций Министерства промышленности и торговли России для участия в программе льготного кредитования

Банк участвует в реализации механизма льготного кредитования заемщиков на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности.

Для участия в программе клиенту необходимо обратиться в банк и оформить льготный кредитный договор на приобретение соответствующей техники. Оформление документов и получение субсидии банк производит самостоятельно, рассказали в пресс-службе банка УРАЛСИБ.

Субсидии предоставляются в соответствии с правилами, установленными постановлением Правительства РФ № 163 от 17 февраля 2018 года. Действие программы льготного кредитования распространяется на кредиты, выданные в рублях на новую технику и оборудование российского производства в период с 1 января по 1 декабря 2018 года на срок не более пяти лет.

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