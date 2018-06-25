Два студента пострадали при стрельбе в колледже Назрани

В Ингушетии два человека получили ранения в результате стрельбы в колледже в Назрани

Происшествие случилось 25 июня около 11:00 около Ингушского политехнического колледжа на улице Южной. По данным источника ТАСС, к учебному заведению подъехали три машины с неизвестными и обстреляли молодых людей.

«Двое молодых людей, по предварительной информации, 17 и 18 лет, устроили стрельбу. Оба ранены, с незначительными травмами доставлены в больницу», — рассказал другой источник в правоохранительных органах республики.

Их жизни ничего не угрожает.

В городе ввели план «Перехват».