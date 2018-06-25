Два студента пострадали при стрельбе в колледже Назрани

Ингушетия

Распечатать

В Ингушетии два человека получили ранения в результате стрельбы в колледже в Назрани

Происшествие случилось 25 июня около 11:00 около Ингушского политехнического колледжа на улице Южной. По данным источника ТАСС, к учебному заведению подъехали три машины с неизвестными и обстреляли молодых людей.

«Двое молодых людей, по предварительной информации, 17 и 18 лет, устроили стрельбу. Оба ранены, с незначительными травмами доставлены в больницу», — рассказал другой источник в правоохранительных органах республики.

Их жизни ничего не угрожает.

В городе ввели план «Перехват».

Происшествия Стрельба
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре к 1 сентября сделают ремонт в 33 школах
В Ростове двое детей погибли от теплового удара в закрытой машине
В Сочи приехали 27 родственников вратаря сборной Австралии
В Туапсе внедорожник наехал на женщину с ребенком
В Краснодаре временно изменят маршруты троллейбусов № 7 и трамваев № 5
Газинский попал в стартовый состав сборной России на матч с Уругваем

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале