Жителя Ставрополья арестовали за изнасилование семилетнего мальчика

В Ставропольском крае в отношении 46-летнего жителя станицы Баклановской возбудили уголовное дело о сексуальном насилии над ребенком

Мужчину подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 12 лет.

Следствие установило, что в декабре 2017 года родители оставили своего семилетнего сына под присмотром знакомого. Оставшись с ним наедине, мужчина изнасиловал ребенка.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Следствие назначило ряд судебных экспертиз, расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в апреле в отношении 39-летнего жителя Невинномысска завели уголовное дело по факту изнасилования девятилетней девочки.