Моряки задержанного в Крыму украинского рыболовецкого судна объявили голодовку

Четверо моряков украинского судна ЯМК-0041, которое задержали пограничники в Крыму за браконьерство, объявили головку

Об этом сообщил адвокат задержанных Эдем Семедляев. По его словам, адвокаты направили жалобы на действия пограничников в Следственный комитет, военную прокуратуру и военный суд. Сейчас члены экипажа находятся на территории крымского пограничного управления ФСБ в Балаклаве. Пока что им не избрали меру пресечения.

Семедляев рассказал, что капитан судна не признает вину. Он уже обжаловал решение об аресте в Верховном суде Крыма. Суд пока не определил дату, когда рассмотрит жалобу. По словам адвоката, капитан сейчас находится в СИЗО Симферополя, сообщает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, в Черном море 4 мая пограничники задержали украинское судно, которое вело незаконный промысел камбалы. Сети были расставлены в экономической зоне РФ. В отношении капитана возбудили уголовное дело.