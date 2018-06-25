В Дагестане в реке нашли тела двух девочек

Дагестан

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В Дагестане спасатели обнаружили тела двух девочек, которые пропали накануне

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Тела нашли в реке Аварское койсу. Одной из девочек было семь лет, другой — восемь.

Вечером 24 июня в селе Кикуни Гергебильского района пропали трое детей. Сейчас продолжают поиски третьей девочки. Всего в поисковой операции задействовано более 800 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

Дети МЧС
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