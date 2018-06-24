В Дагестане легковушка насмерть сбила восьмилетнего мальчика

В пригороде Махачкалы водитель легкового автомобиля наехал на ребенка

ДТП произошло возле Куядинского рынка 22 июня около 13:40. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 наехал на восьмилетнего мальчика и скрылся с места происшествия. Ребенок скончался по пути в больницу.

Водителя уже обнаружили и задержали. В отделении полиции он рассказал, что скрылся с места происшествия, потому что испугался, сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.