В Дагестане легковушка насмерть сбила восьмилетнего мальчика

Дагестан

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В пригороде Махачкалы водитель легкового автомобиля наехал на ребенка

ДТП произошло возле Куядинского рынка 22 июня около 13:40. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 наехал на восьмилетнего мальчика и скрылся с места происшествия. Ребенок скончался по пути в больницу.

Водителя уже обнаружили и задержали. В отделении полиции он рассказал, что скрылся с места происшествия, потому что испугался, сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

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В Дагестане легковушка насмерть сбила восьмилетнего мальчика
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