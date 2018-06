В Абинском районе на встречке столкнулись две иномарки. Есть пострадавшие

Лобовое ДТП на трассе под Абинском! • Сегодня, 24 июня, около полудня на трассе между Абинском и поселком Ахтырским на встречной полосе столкнулись две иномарки: «Audi A3» и «Nissan Juke» - От удара «Nissan» перевернулся. • По предварительным данным, «Juke» вынесло на встречную полосу, где он врезался в «Ауди». - Пострадали оба водителя, они госпитализированы с различными травмами, пассажиров не было! • Со слов очевидцев, причиной аварии могло явиться несоблюдение скоростного редима на мокрой дороге. ☝Будьте аккуратны за рулем, пожалуйста! • Видео от подписчика. #Чп #Полиция #Краснодар #Ростов #Майкоп #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Крымск #Тимашевск #Тихорецк #ГорячийКлюч #Темрюк #Дтп

