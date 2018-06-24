В Абинском районе на встречке столкнулись две иномарки. Есть пострадавшие

В Абинском районе 24 июня произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей

Авария произошла на трассе между Абинском и поселком Ахтырским. По информации, опубликованной в соцсетях, автомобиль Nissan Juke выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Audi A3. От удара Nissan перевернулся.

В результате аварии пострадали оба водителя. Их доставили в больницу.