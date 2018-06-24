На жителя Кабардино-Балкарии завели дело за пособничество боевикам

В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жителя Баксана, которого подозревают в пособничестве террористам

Ранее в отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов» и «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере».

По данным прокуратуры, во время допроса подозреваемый подробно рассказал об обстоятельствах оказания им помощи члену незаконного вооруженного формирования. Боевика убили в 2014 году при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. Прокуратура потребовала возбудить еще одно дело по статье «Пособничество в участии в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом».

Расследование продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Кабардино-Балкарии.