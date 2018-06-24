На Ставрополье без вести пропала 78-летняя пенсионерка

Ставропольский край

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В Изобильненском округе Ставропольского края объявили в розыск 78-летнюю Людмилу Санину

Женщина живет в Изобильном. Из дома она ушла 20 июня. Сейчас о ее местонахождении ничего неизвестно, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Рост женщины — около 160 см. Она худощавого телосложения, имеет седые волосы и серо-голубые глаза. Людмила Санина была одета в темное платье с коротким рукавом и светлую обувь.

Граждан, которые что-либо знают о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефонам: 8 (865) 452-01-92 или 8 (905) 460-39-66.

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