На Ставрополье без вести пропала 78-летняя пенсионерка
Ставропольский край Оксана Васильченко
В Изобильненском округе Ставропольского края объявили в розыск 78-летнюю Людмилу Санину
Женщина живет в Изобильном. Из дома она ушла 20 июня. Сейчас о ее местонахождении ничего неизвестно, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Рост женщины — около 160 см. Она худощавого телосложения, имеет седые волосы и серо-голубые глаза. Людмила Санина была одета в темное платье с коротким рукавом и светлую обувь.
Граждан, которые что-либо знают о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефонам: 8 (865) 452-01-92 или 8 (905) 460-39-66.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.