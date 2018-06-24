В Ингушетии в ДТП с двумя легковушками погибли два человека и один пострадал
Ингушетия Оксана Васильченко
В Ингушетии 23 июня на трассе Карабулак — Плиево произошла авария с участием двух легковых автомобилей
По данным пресс-службы МВД по Ингушетии, сообщение о ДТП поступило в 17:50. В результате аварии погибли водитель и пассажир одного из автомобилей. Водитель второй машины получил травмы, его доставили в больницу.
Сейчас проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося, сообщает RT.
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