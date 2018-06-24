В Ингушетии в ДТП с двумя легковушками погибли два человека и один пострадал

Ингушетия

Распечатать

В Ингушетии 23 июня на трассе Карабулак — Плиево произошла авария с участием двух легковых автомобилей

По данным пресс-службы МВД по Ингушетии, сообщение о ДТП поступило в 17:50. В результате аварии погибли водитель и пассажир одного из автомобилей. Водитель второй машины получил травмы, его доставили  в больницу.

Сейчас проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося, сообщает RT.

Аварии ДТП
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ингушетии в ДТП с двумя легковушками погибли два человека и один пострадал
Жителей Кубани предупредили о мошеннике, выдающего себя за священнослужителя и собирающего пожертвования
В Северной Осетии из-за нарушений пожарной безопасности закрыли рынок
В Чечне прокуратура проверит обстоятельства гибели троих детей на водоемах
На сочинском стадионе «Фишт» на матче Германия — Швеция установили новый рекорд числа зрителей
Германия вырвала победу у Швеции на 95-й минуте матча ЧМ в Сочи

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале