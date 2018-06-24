Жителей Кубани предупредили о мошеннике, выдающего себя за священнослужителя и собирающего пожертвования

Краснодарский край

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В администрации Мостовского района сообщили, что житель Адыгеи Замир Афашагов под видом священнослужителя в Армавире и Курганинске собирает пожертвования на строительство храма

При сборе пожертвований мужчина надевает одежду православного священнослужителя. Он носит с собой ящик для сбора пожертвований, на котором указан адрес, по которому якобы строится храм, и написаны контактные телефоны.

Уточняется, что Афашагов не является ни священнослужителем, ни монахом РПЦ. Он не имеет права на ношение традиционной одежды православного священнослужителя. Также у мужчины нет разрешения на сбор пожертвований для нужд православной церкви. Отмечается, что своими действиями Афашагов вводит в заблуждение людей, сообщает пресс-служба администрации Мостовского района.

Армавир Курганинский район Мостовский район Мошенничество Православие
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