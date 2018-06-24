В Северной Осетии из-за нарушений пожарной безопасности закрыли рынок

Во Владикавказе суд постановил временно закрыть «Крытый рынок»

Рынок может возобновить работу после устранения нарушений, сообщает «Слово» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщали Юга.ру, после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» начали массовые проверки ТЦ и рынков по всей России.

После них МЧС в России приостановили работу более чем 150 ТЦ и кинозалов. Бывший глава МЧС Владимир Пучков рассказал, что в России в каждом втором торговом центре нашли нарушения противопожарной безопасности. Инспектор России по пожарному надзору Ринат Еникеев сообщил, что в России более 70% торговых центров соответствуют нормам.