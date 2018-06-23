В Новокубанском районе открыли спорткомплекс в поселке Прогресс

В поселке Прогресс Новокубанского района Краснодарского края состоялось торжественное открытие быстровозводимого малобюджетного спортивного комплекса шаговой доступности

В церемонии открытия приняли участие представители краевой и местной администраций, депутаты, предприниматели и ветераны спорта Новокубанского района.

Глава района Александр Гомодин отметил, что до появления спорткомплекса местным жителям для занятий спортом приходилось ездить за 7 км в город Новокубанск.

«Я благодарю всех, кто принимал участие в строительстве и открытии спортивного комплекса и выражаю надежду, что и этот комплекс в том числе позволит воспитать новых российских чемпионов. С открытием спортивного комплекса в поселке Прогресс появились новые возможности для занятий спортом в Ковалевском сельском поселении. Здесь будут работать секции футбола, тхэквандо, баскетбола и художественной гимнастики, которые будут посещать 250 детей. В новом спортивном комплексе имеется большой спортивный зал, раздевалки, душевые, тренерские комнаты. До этого в поселке ничего подобного не было», — подчеркнул Гомодин.

На открытии с показательными выступлениями выступили воспитанники секций художественной гимнастики, баскетбола и футбола МАУ СШ «Крепыш» им. Кадыра Тамазова, а также футболисты команды «Биолог». После состоялось торжественное вручение символического ключа от здания спортивного комплекса.

Новый спорткомплекс является структурным подразделением МАУ СШ «Крепыш». Объект построен на условиях софинансирования в рамках краевой госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» — из краевого бюджета было выделено 20 млн рублей, 4,5 млн рублей направили на возведение объекта из бюджета Ковалевского поселения, еще 3 млн рублей выделил директор ФКП «Армавирская биологическая фабрика» Евгений Сусский, сообщили в пресс-службе районной администрации.