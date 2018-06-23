В Ставрополе на заправке загорелось топливо
Ставропольский край Елена Лободина
Вечером 22 июня на одной из автозаправочных станций Ставрополя произошел пожар
По данным краевого МЧС, около 20 часов на АЗС на пересечении улиц Доваторцев и Лермонтова загорелось топливо над подземными резервуарами. По словам очевидцев, огонь появился между двумя заправочными колонками.
Через 4 минуты возгорание было полностью ликвидировано. Погибших и пострадавших нет, передает издание «Новости Ставрополья».
Причины происшествия устанавливаются.
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