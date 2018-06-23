В Ставрополе на заправке загорелось топливо

Вечером 22 июня на одной из автозаправочных станций Ставрополя произошел пожар

По данным краевого МЧС, около 20 часов на АЗС на пересечении улиц Доваторцев и Лермонтова загорелось топливо над подземными резервуарами. По словам очевидцев, огонь появился между двумя заправочными колонками.

Через 4 минуты возгорание было полностью ликвидировано. Погибших и пострадавших нет, передает издание «Новости Ставрополья».

Причины происшествия устанавливаются.